Liga : Karim Benzema reçoit un coup de pression pour dimanche

Dans : Liga.

Attaquant de confiance de Zinedine Zidane, Karim Benzema est attendu au tournant avec le Real Madrid ce dimanche.

Le Real Madrid jouera l’une de ses dernières cartes dans la lutte pour le titre avec le derby face à l’Atlético. Car en cas de défaite, les Merengues se retrouveraient alors à 8 points de leurs adversaires, avec un match en plus de disputé. Autant dire que la pression monte, et l’attaquant français est déjà ciblé par Mundo Deportivo. Le quotidien sportif fait ainsi un rappel cruel à l’attention de l’ancien lyonnais, lui remémorant qu’en 11 ans de présence et 35 matchs disputés, il n’avait inscrit que cinq buts face aux Matelassiers. Un réveil est donc attendu dans ce derby qui a souvent été musclé et fermé, et ne laisse pas toujours la place aux festivals offensifs.

Cela tombe bien, KB9 sera de nouveau opérationnel après une absence en raison d’une blessure musculaire. Son retour à l’entrainement redonne en tout cas le moral à Zidane et ses joueurs, car même s’il n’a pas souvent trouvé le chemin des filets face au voisin, il avait été l’auteur la saison passée de l’unique but décisif dans le derby (1-0), maintenant en vie les espoirs de titre de champion finalement raflé par le Real Madrid. Et les soutiens de Karim Benzema se souviendront que, s’il n’a pas marqué, l’attaquant français avait réalisé une prouesse restée dans toutes les mémoires, quand il avait mystifié trois défenseurs de l’Atlético sur un fil le long de la ligne de but, pour offrir un but en or à Isco et valider le billet de la finale de la Ligue des Champions pour la Maison Blanche. C’était en 2017.