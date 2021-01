Esp : A Madrid aussi, Benzema a autant de fans que de haters

Dans : Liga.

Banni des Bleus par le sélectionneur Didier Deschamps, Karim Benzema ne fait pas l’unanimité en France. Et dans la capitale espagnole aussi, l’attaquant du Real Madrid suscite des réactions contrastées.

Chez les amateurs de football, et pas seulement, Karim Benzema ne laisse personne indifférent. Tous les supporters de l’équipe de France ont un avis sur sa mise à l’écart. Certains ne comprennent pas comment le sélectionneur Didier Deschamps peut se priver de celui qu’ils considèrent comme le meilleur attaquant français. Quand d’autres valident totalement la décision de bannir un buteur inefficace en Bleu et impliqué dans l’affaire de la sextape. Ce dossier n’a pas pris la même ampleur en Espagne et pourtant, là aussi, le numéro 9 du Real Madrid fait beaucoup parler dans un sens comme dans l’autre. En cause selon le journaliste Jorge Castro, son style de jeu et ses anciennes statistiques insuffisantes.

« Benzema fait partie de ces joueurs que l'on aime ou que l'on déteste, a expliqué le spécialiste du quotidien madrilène As. Il a beaucoup de supporters qui adorent son style de jeu, toujours élégant. Mais il a le même nombre de "haters" qui le critiquent pour sa froideur. On remet aussi en cause sa position sur le terrain. Il est attaquant axial, c'est ce qu'indique le numéro 9 derrière son maillot, mais il se comporte comme un numéro 10 en sortant de la surface à de nombreuses reprises pour aider à la construction des actions. Cela en a séduit beaucoup mais cela a rendu fous ceux qui lui demandent plus de présence dans la surface adverse. » En revanche, aucun fan du Real ne pourra nier que le Français est devenu leur principal atout offensif depuis le départ de Cristiano Ronaldo.