Zidane chômeur longue durée, Daniel Riolo est largué

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi, le Real Madrid a officiellement annoncé la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti jusqu'en juin 2026. Une surprise pour pas mal de monde.

Alors qu'on l'annonçait reprendre la sélection du Brésil, Carlo Ancelotti a finalement prolongé l'aventure avec le Real Madrid jusqu'en 2026. Une surprise bien qu'une très bonne nouvelle pour la Casa Blanca. Cette prolongation de l'Italien est en revanche un petit coup dur pour... Zinedine Zidane. En effet, le champion du monde 98 est toujours sans club depuis 2021. S'il était pressenti dans un premier temps pour reprendre l'équipe de France, Didier Deschamps a finalement prolongé son contrat. Idem donc pour Carlo Ancelotti, ce qui met fin à une arrivée potentielle au Real Madrid. De quoi interroger pas mal d'observateurs, dont Daniel Riolo.

Zidane, du souci à se faire ?

A l'annonce de la prolongation de Carlo Ancelotti, le journaliste n'a en effet pas pu s'empêcher de commenter un post sur son compte X. Et il s'inquiète vraiment pour la légende française. « Ancelotti prolonge au Real… ok. Et donc il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ? Il va attendre de voir si les Bleus se plantent à l’Euro ? 2026 ? Bizarre tout ça … », a notamment posté un Daniel Riolo un peu perdu. Même son de cloche concernant d'ailleurs Fred Hermel, qui n'a absolument aucune idée de l'avenir de l'entraineur français, parfois annoncé du côté de Manchester United. La Juve reste cependant une option crédible pour le futur de Zidane, au même titre que... l'OM, mais uniquement en cas de rachat par l'Arabie saoudite. Les prochaines semaines en diront plus sur l'avenir proche de Zinédine Zidane. Une chose semble en tout cas sûre, l'ancien du Real Madrid a toujours envie d'entrainer, mais pas à défaut et pas dans une culture qu'il ne connait pas. Affaire à suivre donc pour la légende tricolore.