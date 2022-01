Le scandale Benzema, la FIFA n'y est pour rien

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Lundi, la soirée des trophées « FIFA The Best » a été particulièrement frustrante pour Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid.

Après avoir échoué de peu dans la course au Ballon d’Or, Karim Benzema est resté au pied du podium au classement « FIFA The Best ». Et pour cause, c’est Robert Lewandowski qui a été sacré meilleur joueur de l’année devant Lionel Messi, Mohamed Salah et donc Karim Benzema. Mais le plus frustrant pour l’avant-centre du Real Madrid, c’est qu’il ne figure même pas dans l’équipe-type de l’année dévoilée par la FIFA à la fin de la cérémonie. Malgré une équipe ultra-offensive et complètement déséquilibrée avec quatre attaquants, aucune place n’a été faite à Benzema puisque la ligne offensive élue par les joueurs eux-mêmes se compose d’Haaland, de Messi, de Cristiano Ronaldo et de Lewandowski.

L'absence de Benzema fait polémique

🏆 THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11



By the players, for the players.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/i0dYe7KUwI — FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022

Un véritable scandale pour Karim Djaziri, ancien agent et toujours ardent défenseur de l’ancien buteur de l’OL. « Ne pas mettre Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot c’est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment ! » a pesté l’agent de Karim Benzema qui met totalement de côté que cette équipe a été désignée par les joueurs appelés à voter à travers leur syndicat, comme la FIFA l'a une nouvelle fois rappelé.

Benzema éteint tout !

L’avant-centre du Real Madrid a ensuite réagi lui-même à son absence dans l’équipe dévoilée par la FIFA avec un message caché très simple à comprendre. « Tout éteindre… tu devras » a publié Karim Benzema sur ses réseaux sociaux. Dans la soirée de lundi, les réactions se sont multipliées pour contester ce choix de ne pas inclure Karim Benzema dans l’équipe type de l’année. Il faut dire que l’international tricolore, qui a signé son grand retour avec l’Equipe de France en 2021, a réalisé une année civile exceptionnelle que cela soit avec le maillot des Bleus ou avec celui du Real Madrid. En ce sens, son absence dans l’équipe de la FIFA est tout simplement incompréhensible.