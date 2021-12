Le Real Madrid et Vinicius Jr salement humiliés !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Joueur en forme du Real Madrid, Vinicius Jr est présenté comme la future grande star du football mondial. Mais il n'y a visiblement qu'à la Maison Blanche que l'on pense cela.

Carlo Ancelotti n’est pas du genre à s’enflammer pour rien, et l’entraîneur italien du Real Madrid a eu sous ses ordres de nombreuses stars du football. Alors, quand le mois dernier le technicien italien a vanté les mérites de Vinicius Jr, il fallait l’écouter : « Vinicius Jr est un footballeur extraordinaire, un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. » Du haut de ses 21 ans, l’ailier arrivé de Flamengo en 2018 pour 45 millions d’euros connaît un bon début de saison avec Madrid, puisqu’il a déjà marqué 12 buts, dont 10 en Liga. Son association avec Karim Benzema fonctionnant bien, tout le peuple madrilène s’est donc enflammé en envoyant Vinicius Jr sur le toit du monde.

Vinicius Jr n'est pas dans le Top 50

Cependant, si du côté de Santiago-Bernabeu on est en extase devant le jeune brésilien, l’emballement n’est pas du tout général. Loin de là même. AS, qui n’est pas le seul média madrilène à crier au génie en parlant de Vinicius Jr, s’est penché sur la dernière étude de KPMG, sérieux cabinet qui étudie la valeur financière des footballeurs quasiment en temps réel. Et si actuellement c’est Erling Haaland qui est le numéro 1 devant Kylian Mbappé et Phil Foden, on ne trouve nulle trace de Vinicius Jr dans le Top….50. Pour AS, il faut tout de même se demander si le cabinet d’étude ne sous-estime par l’attaquant brésilien du Real Madrid. Mais les commentaires des lecteurs sont moins tendres. « Les Madrilènes se croient au centre de l’univers, mais en dehors de Madrid personne ne sait qui il est », « C’est un titulaire indiscutable, mais à Madrid, mais il faut accepter la réalité, il est loin d’être une star », « Vinicius fait trois bons mois et vous le mettez numéro 1, et les autres neuf mois on fait quoi », les commentaires vont tous dans le même sens, à savoir qu'avant de crier au génie, il y a encore un peu de chemin pour le jeune attaquant brésilien.