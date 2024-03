Endrick et le fiasco Neymar, le Real a tenu sa promesse

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, Endrick a été le héros de la rencontre amicale entre le Brésil et l'Angleterre. Une bonne nouvelle aussi pour le Real Madrid, qui accueillera prochainement le joueur brésilien.

A seulement 17 ans, Endrick fera prochainement le grand saut pour rejoindre le Real Madrid. Une arrivée l'été prochain déjà très attendue par le joueur mais aussi les fans madrilènes, ravis de pouvoir compter sur l'un des plus grands espoirs du football mondial. Ce samedi soir à Wembley, Endrick a fait fort en offrant la victoire au Brésil face à l'Angleterre. Un premier but pour sa troisième sélection avec la Seleçao. De bon augure pour la suite, alors que le Brésil disputera prochainement la Copa America et que le pays compte sur son crack. Il a en effet été convenu qu'Endrick joue régulièrement avec sa sélection pour le préparer à son arrivée au Real Madrid l'été prochain.

Endrick, le Real Madrid soulagé

Le club merengue veut mettre tout en oeuvre pour mettre l'attaquant dans les meilleures conditions. Il faut dire que le Real Madrid est très soulagé d'avoir pu obtenir la signature d'Endrick alors que Chelsea avait une longueur d'avance et que le PSG était aussi intéressé. Depuis Neymar et son transfert au Barça en 2013, la Casa Blanca s'était en plus promise de ne plus laisser s'échapper un autre prodige. C'est en tout cas ce que rapporte le représentant du joueur, Federico Peña, au Telegraph ces dernières heures. « Le Real Madrid a décidé qu'il ne perdrait plus jamais un talent après que Neymar a rejoint Barcelone en 2013. La signature d'Endrick sert de leçon à Chelsea. Ils ont mené la course pour lui, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur un prix. Le Real Madrid était prêt à payer ce que Palmeiras voulait », a notamment précisé Peña. A Endrick de désormais confirmer les attentes placées en lui. Pour l'aider dans son acclimatation à Madrid, il pourra heureusement compter sur ses compatriotes Eder Militao, Vinicius Jr et Rodrygo.