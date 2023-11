Le Real favorisé en C1, un nouveau scandale éclate

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après le match nul contre Chelsea (2-2) mercredi en Ligue des Champions féminine, le Real Madrid n’a pas à se plaindre de l’arbitrage. A domicile, les Madrilènes ont bénéficié de deux décisions plus que litigieuses. De quoi provoquer la colère des Anglaises !

Souvent pointé du doigt à cause d’un arbitrage jugé favorable en Ligue des Champions, le Real Madrid fait l’objet d’un nouveau scandale sur la scène européenne. Cette fois, c’est son équipe féminine qui est à l’origine de la polémique. Le club de la capitale espagnole a en effet profité de décisions plus que litigieuses lors de son match nul contre Chelsea mercredi.

FT | Le Real Madrid conserve un point à domicile grâce à ce penalty. 👀⚖️ #UWCL pic.twitter.com/wkNlFs2W3S — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) November 15, 2023

Alors que les Anglaises semblaient se diriger vers un succès mérité, après le but de l’Australienne Sam Kerr (74e), l’arbitre Frida Mia Klarlund Nielsen accordait un penalty au Real Madrid pour une faute de Jessie Fleming sur Athenea Del Castillo… clairement en dehors de la surface ! L’occasion pour Olga Carmona (79e) d’égaliser pour les Madrilènes. Et ce n’est pas tout.

Chelsea ne digère pas

Chelsea aurait pu arracher la victoire dans le temps additionnel, mais l’arbitre danoise privait Niamh Charles du doublé à cause d’un hors-jeu de sa coéquipière Sam Kerr, plus ou moins influente sur cette action. De quoi provoquer la colère de la coach anglaise Emma Hayes ! « On s’est fait voler un match qui aurait dû finir à 3-1, s’est agacée la technicienne après la rencontre. Depuis mon banc, j’ai vu que le tacle était en dehors de la surface donc je suis choquée que ceux qui arbitraient le match n’aient pas pu le voir. »

Top: Real Madrid are awarded a penalty.



Bottom: Chelsea's goal is ruled out for offside.



😳#UWCL pic.twitter.com/JXApehchU3 — Match of the Day (@BBCMOTD) November 15, 2023

« (...) On mène 2-1. Puis il y a un coup franc qui est donné en penalty et ensuite on marque un but légitime avec Niamh Charles qui était couverte de deux à trois mètres. C’est embarrassant. Je suis allée voir la raison de l’annulation de ce but… C’était parce que Sam (Kerr) aurait gêné la gardienne. J’ai regardé les images et Sam est à six mètres d’elle ! Pour être très honnête, je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons joué un match comme celui-là et où deux décisions énormes ont été prises en notre défaveur. C'est beaucoup ce soir », a réagi la future sélectionneuse des Etats-Unis.