Le Real en feu, Bellingham réclame un nouvel atout

A l’occasion du match de Liga remporté face à Villarreal (4-1) dimanche soir, le Real Madrid inaugurait le nouveau toit du stade Santiago Bernabéu. Ces conditions ont apparemment réussi aux Merengue, et plus particulièrement à Jude Bellingham qui a partagé ses sensations avec le président Florentino Pérez.

Ce n’était pas tout à fait une victoire comme les autres pour le Real Madrid. Face à Villarreal, la Maison Blanche disputait son premier match avec le nouveau toit du stade Santiago Bernabéu. Le résultat de quatre longues années de travaux pour les Merengue qui ont inauguré cet accessoire avec un succès contre le Sous-marin jaune. Sans surprise, ces conditions inédites ont mis en lumière la ferveur des supporters. Le Real Madrid a en effet profité d’une belle ambiance.

The roof of the Bernabéu will be closed for tonight’s game. pic.twitter.com/BTdN7QNKHV