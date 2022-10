Le Barça se débarrasse officiellement de Griezmann !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann n'est plus un joueur du Barça. Le directeur du club catalan, Mateu Alemany, l'a récemment annoncé dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Antoine Griezmann a quitté le Barça en prêt lors du mercato estival 2021 pour retourner à l'Atlético Madrid. Le champion du monde vit jusqu'ici un retour difficile dans la capitale espagnole. Et cela peut s'expliquer par les conditions de son arrivée chez les Colchoneros. En raison du prix de l’option d’achat de son prêt, Antoine Griezmann était en effet la victime principale du désaccord entre l’Atlético Madrid et le Barça. Afin d'éviter de payer les 40 millions d'euros demandés par les Catalans, les Colchoneros réduisaient volontairement le temps de jeu du Français. Une situation périlleuse pour le joueur français, qui souhaitait que tout soit réglé avant la Coupe du monde. Et c'est apparemment chose faite.

Le Barça peut respirer, Griezmann aussi !

Antoine Griezmann, Atletico player on permanent deal. Barça director Alemany: “Deal has been completed this week, it’s done for €20/25m depending on bonuses”. 🚨🇫🇷 #transfers



“It’s a massive, extraordinary deal for us because of Griezmann salary — and same for Coutinho”. pic.twitter.com/wj8LuFBF91 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2022

Selon des propos rapportés par Fabrizio Romano, le directeur du Barça, Mateu Alemany, a officialisé le départ de Griezmann à l'Atlético lors de l'Assemblée générale des Socios. « Le deal a été bouclé cette semaine, c'est fait pour 20-25 millions d'euros selon les bonus. C'est un accord énorme et extraordinaire pour nous à cause du salaire de Griezmann - et de même pour Coutinho ». Une excellente nouvelle donc pour toutes les parties concernées. Désormais, Griezmann va pouvoir jouer un nombre non-limité de minutes sous le maillot madrilène. Pas de trop pour Diego Simeone, grand fan du profil de Griezmann et pour le Français, qui doit enchainer pour garder le rythme avant la Coupe du monde au Qatar. De son côté, le Barça va pouvoir soulager ses caisses et rassurer sur sa santé économique. L'ancien de la Sociedad touche un salaire de 11 millions d'euros par saison. Philippe Coutinho, qui part donc lui aussi officiellement à Aston Villa, touche près de 15 millions d'euros par an.