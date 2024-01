Mbappé ou Haaland au Barça, la pauvre réponse de Xavi

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Contrairement à son milieu de terrain Pedri, Xavi ne perd pas son temps à imaginer un recrutement de rêve. L’entraîneur du FC Barcelone connaît parfaitement la situation économique de son club. D’où sa réponse claire sur les pistes Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Pedri n’a pas pratiqué la langue de bois. Alors que d’autres auraient soigneusement évité la question, le milieu du FC Barcelone a vite tranché au moment de désigner la recrue parfaite pour son équipe. « Je prendrais Haaland, a choisi l’Espagnol interrogé par l’influenceur Ibai Llanos. C'est un cyborg. En plus, il est jeune et malheureusement, Lewandowski ne jouera pas jusqu'à 60 ans. » Comme on pouvait s’y attendre, Xavi n’a pas été aussi direct. L’entraîneur blaugrana, invité à réagir sur les pistes Kylian Mbappé et Erling Haaland, s’est montré beaucoup plus réaliste.

Xavi ne s'enflamme pas

« Je dois faire avec les joueurs à ma disposition, a calmé le technicien face aux médias. Nous ne sommes pas en mesure de penser à ce genre de recrutements. Nous n'avons malheureusement pas la situation économique. Je me contente des joueurs que j'ai, c'est avec eux que je dois gagner des titres. J'avais déjà prévenu que cette saison serait compliquée. Mais je reste plein d'espoir comme au premier jour. Jusqu'à maintenant, je crois que nous avons très bien fait les choses. Je pense qu'on est sur le bon chemin. »

Xavi : "Vitor Roque ? C'est une question d'heures pour qu'il soit inscrit. Il sera avec nous." 📄✅ pic.twitter.com/OoZVwBTAUX — 𝐕𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐑𝐎𝐐𝐔𝐄 🇧🇷🚀 (@VitorRoque_Fr) January 3, 2024

Pour le moment, l’effectif de Xavi accueille l’attaquant brésilien Vitor Roque, loin d’avoir le statut des précédents buteurs cités. « Nous irons petit à petit avec lui évidemment. C'est un garçon de 18 ans, nous ne pouvons pas lui donner trop de responsabilité. Il va bien, il s'est bien préparé et il est arrivé en bonne condition. Il est professionnel et il a envie de gagner. Mais nous serons prudents avec lui », a annoncé le coach du Barça.