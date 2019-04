LdC : Il a imité Memphis Depay, ça risque de lui coûter très cher

Dans : Liga, OL.

Buteur face à Manchester United (3-0) mardi, Philippe Coutinho a gâché son quart de finale retour de la Ligue des Champions.

En cause, sa réaction après son but, lorsque le milieu du FC Barcelone a reproduit la célébration du Lyonnais Memphis Depay. L’ancien joueur de Liverpool s’est en effet bouché les oreilles pour s’adresser à ses détracteurs dans les tribunes du Camp Nou. Mais ce n’est pas tout. Selon la presse espagnole, qui a lu sur les lèvres du joueur, le Brésilien a ensuite insulté le public.

« Allez vous faire enculer », aurait-il lâché en portugais. Avant d’ignorer l’ovation des supporters à sa sortie en fin de rencontre. Autant dire que ce comportement crée une énorme polémique en Espagne, où le quotidien Sport l’a repris de volée. « Son geste adressé au public, comme pour dire "maintenant je ne vous entends plus", n'est pas juste. Et encore moins la phrase prononcée après, a regretté le média catalan. Il devrait se dire que si les supporters et les journalistes le critiquent, c'est qu'il y a une raison. » Ensuite, Coutinho a eu droit au recadrage de son compatriote Rivaldo.

Rivaldo lui fait la morale

« Ce n'était pas un bon geste, a commenté l’ancien Blaugrana pour Marca. Il a marqué un beau but, mais ce n'est jamais bon de faire ça aux supporters. Le public critique un joueur parce qu'il sait que ce dernier peut donner plus. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans la semaine, ce qu'il a vu dans les journaux ou à la télévision, mais il faut continuer à travailler, penser au prochain match et marquer des buts. S'il y parvient, tout changera et ce sera un joueur fait pour le club. » En attendant, les fans du Barça risquent de lui réserver un accueil hostile ce week-end.