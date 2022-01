L’Espagne sous le choc, la célébration honteuse de Guardado

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le derby de la honte n'a pas fini de faire parler en Espagne, où le Bétis Séville et le FC Séville n'ont vraiment pas brillé.

Le derby de Séville en Coupe du Roi a été chaud ce week-end. Il a débuté samedi, et a été interrompu en première période alors que le score était de 1-1. Un joueur du FC Séville, Joan Jordan, a reçu une barre sur la tête lancée par les supporters du Bétis, et il s’est écroulé au sol, provoquant donc l’arrêt du match. La rencontre a repris à huis clos ce dimanche, alors que les dirigeants des deux équipes ne se sont pas épargnés. Si en France, le comportement des clubs a parfois été pointé du doigt, les joueurs ont souvent été plus mesurés.

Mais en Espagne, le comportement du milieu de terrain Andres Guardado a littéralement choqué. Au moment de célébrer la victoire, l’expérimenté mexicain (35 ans) a fait mine de recevoir une bouteille sur la tête, et de s’écrouler, pour se moquer de Joan Jordan et du projectile qu’il avait reçu. Une attitude qui a fait sourire ses coéquipiers, mais qui a provoqué un véritable scandale en Espagne, où on estime que la solidarité entre les joueurs a été nulle et inexistante sur ces incidents. Un comportement jugé « honteux » par la presse espagnole, qui utilise ce même mot pour parler de ce match.

Guardado se justifie

Así celebró Andrés Guardado la victoria del Betis sobre el Sevilla.



De cualquiera sería cuestionable tras lo que pasó anoche, así Joan Jordán no tenga ninguna lesión. De un veterano de 35 años, capitán de la selección mexicana, vergonzoso.pic.twitter.com/1hiAxPvb3v — Luis Herrera (@luisrha) January 16, 2022

Pour beaucoup, c’était le derby de la honte ce week-end à Séville, et le comportement des différents acteurs n’a pas aidé à redorer le blason du football espagnol. De son côté, Guardado a fini par prendre la parole en voyant que son geste devenait viral. « Ceux qui me connaissent mal l’ont mal interprété dans ce contexte. J’insiste sur le fait que je n’ai jamais voulu me moquer de Jordan, qui a subi un évènement qui ne devrait pas arriver sur un terrain de football », a lancé le joueur mexicain, qui n’a bien évidemment pas convaincu grand monde avec ses explications.