Ce record de Mbappé qui fait hurler le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a vécu un match horrible contre le FC Barcelone, et sa prestation a eu le don d'agacer son club et son entraineur.

Le début d’aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se fait pas dans la douceur. Habitué à marcher sur son championnat avec le PSG, l’attaquant français s’attendait certainement à être rapidement au sommet dans une formation qui tournait aussi bien l’année dernière. Mais comme cela avait été craint en amont, l’arrivée du champion du monde 2018 a clairement déséquilibré la formation merengue. Positionné comme avant-centre, Mbappé ne peut plus faire marche arrière, lui qui a assuré depuis des mois qu’il jouerait là où on le lui demanderait. L’aile gauche est donc pour Vinicius, et les relations entre les deux hommes sont quasiment inexistantes sur le terrain. On a même vu le Brésilien s’arrêter en pleine action face au FC Barcelone le week-end dernier, sans même jouer le jeu, car voyant bien que Mbappé filait au but… en étant hors jeu.

Depuis le Clasico, ces hors-jeu à répétition ont le don d’agacer fortement au Real Madrid. Replacé dans l’axe, l’ancien monégasque est serré de près par les défenses, et ne semble avoir que la profondeur pour exister. Il démarre très tôt ses appels, facilement lisibles par la défense adverse. Résultat, contre le Barça, il a été pris 8 fois, pour un nouveau record en la matière en Liga. Le média britannique The Athletic a même fait les comptes depuis le début de la saison, et le Real Madrid a été sanctionné à 24 reprises pour des hors-jeu. Et sur ces 24 positions illégales, ce fut 17 fois Mbappé qui a été signalé. Ajoutez à cela un travail défensif jugé insuffisant même s’il est bien supérieur à ce qu’il fait avec l’équipe de France ou ce qu’il faisait au PSG, et vous comprenez pourquoi les socios de la Casa Blanca se posent des questions sur cette adaptation pour le moins compliqué du Kid de Bondy au Real.