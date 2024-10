Le Real Madrid fait honte au patron de la Liga

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Président de la Ligue de Football Espagnole, Javier Tebas n’a pas apprécié l’attitude du Real Madrid de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir. Il estime que cela ne colle pas avec les valeurs du club merengue.

Le Real Madrid a été récompensé à la cérémonie du Ballon d’Or. Élu club de la saison, le vainqueur de la dernière Ligue des Champions a également vu Carlo Ancelotti être élu meilleur entraîneur, tandis que quatre de leurs joueurs se sont hissés dans le top 10 du Ballon d’Or. Et malgré cela, aucun membre de la délégation madrilène n’était présent au Théâtre du Châtelet à Paris lundi soir. En cause, la deuxième place de Vinicius Jr (tandis que Bellingham et Carvajal ont fini respectivement troisième et quatrième) qui a amené l'institution du Real à annuler son voyage en France, mettant fin, quelques heures avant le dénouement, au suspense concernant l’identité du vainqueur par la même occasion. Président de la Ligue de Football Espagnole, Javier Tebas a fait part de son mécontentement suite à cette décision des Merengue, lesquels affirment ne pas se sentir respectés.

Tebas s’en prend au Real après le boycott du Ballon d’Or

Au lendemain de la cérémonie du Ballon d'Or, à laquelle le Real Madrid a finalement refusé de participer, craignant qu'aucun de ses joueurs ne soit récompensé chez les hommes, Javier Tebas, le président de la Liga, a critiqué ce choix et la posture adoptée par le club… pic.twitter.com/yLlCssV1KS — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 29, 2024

Dans une interview accordée à l’Equipe, le boss de la Liga a indiqué son mécontentement suite au boycott de la cérémonie par la Maison Blanche : « Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être un gentleman et de se serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football, qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous le vivons en Espagne aussi », a expliqué celui qui est un ennemi du PSG...mais aussi de la Super League que Florentino Perez souhaite imposer à toute l'Europe.