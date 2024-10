Après le Clasico, Hansi Flick a cassé l’ambiance au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En pleine euphorie après la démonstration contre le Real Madrid (0-4) samedi, les joueurs du FC Barcelone ont réclamé une faveur à Hansi Flick. Mais contrairement à son prédécesseur Xavi, l’entraîneur allemand a refusé de récompenser son groupe.

Après un tel récital chez l’ennemi, le FC Barcelone était forcément déchaîné dans le vestiaire à Santiago Bernabéu. Les Blaugrana venaient d’humilier le Real Madrid sur son terrain. Une performance suffisante, à leurs yeux, pour réclamer une faveur à Hansi Flick. « Tres dias libres (trois jours de repos, ndlr) », chantaient les joueurs du Barça en espérant obtenir un jour off supplémentaire après leur démonstration dans la capitale espagnole.

Tres días libres 😎 pic.twitter.com/6GygrNajPo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2024

Aux côtés de ses hommes dans le vestiaire, l’entraîneur allemand a dû attendre qu’un membre de son staff lui traduise la demande du groupe, raconte le quotidien As. Et sa réponse n’a pas tardé. « Mercredi, tout le monde ici », a refusé Hansi Flick. Après la séance de récupération prévue dimanche, le coach du Barça est resté sur les deux jours de repos (lundi et mardi) initialement prévus.

Hansi Flick n'a pas cédé

La source affirme que les joueurs ont de nouveau tenté leur chance dimanche, sans parvenir à convaincre le technicien qui avait d’ailleurs officialisé sa réponse la veille en conférence de presse d’après-match. « Nous pouvons célébrer cette victoire, je leur donne deux jours libres après la récupération de demain (dimanche), avait prévenu l’ancien sélectionneur de l’Allemagne. On peut célébrer, mais il faut déjà se concentrer sur le prochain match contre l'Espanyol. »

Ferme, Hansi Flick se démarque encore un peu plus par rapport à son prédécesseur. Avant chaque rencontre, Xavi avait l’habitude de donner des défis à son équipe avec des récompenses à la clé comme des jours de repos supplémentaires, des dîners collectifs ou autre. Avec le nouveau coach, c’est terminé. Hansi Flick tient à ce que ses hommes ne s’enflamment pas avant le derby catalan dimanche. La fameuse rigueur allemande.