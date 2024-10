Pour le Barça, Mbappé n’est pas une menace

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Etincelant contre le Borussia Dortmund (5-2) mardi en Ligue des Champions, Vinicius Junior a confirmé son statut au Real Madrid. L’attaquant brésilien représente le principal atout offensif des Merengue, contrairement à un Kylian Mbappé moins dangereux avant le Clasico samedi.

Auteur d’un but somptueux face au Celta Vigo (victoire 1-2) samedi dernier, Kylian Mbappé a au moins rassuré sur son état d’esprit. Le Français ne semble pas perturbé par la plainte pour viol dont il ferait l’objet en Suède. Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre la presse locale au sujet de son adaptation au Real Madrid. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne répond toujours pas aux attentes à la Maison Blanche. Son niveau de performance le laisse nettement en dessous de son coéquipier Vinicius Junior, que Sergio Agüero désigne comme la vraie menace pour le FC Barcelone samedi.

« Vinicius a maintenant Mbappé au Real, mais c'est plus un numéro 9 et il n'a pas le talent de Vinicius, a commenté l’ancien attaquant du Barça auprès de Mundo Deportivo. Si je vois Mbappé en dessous de Vinicius ? Ce que l'un a, l'autre ne l'a pas et inversement. Mbappé doit essayer de s’adapter au jeu du Real. A Paris, il restait devant et attendait les contre-attaques pour tuer l'adversaire, mais c’est totalement différent. On ne voit plus le Mbappé du PSG qui avait l’habitude d'humilier l’adversaire. »

Mbappé éclipsé par le futur Ballon d'Or

« Quand tu joues contre le Real Madrid, il faut protéger la zone de Vinicius, a-t-il poursuivi. C’est lui qui fait la différence et qui te fait mal. » L’analyse de l’Argentin rappelle le récent commentaire de Jamie Carragher sur le recrutement de Kylian Mbappé. « Le Real Madrid pensait avoir récupéré le meilleur joueur du monde alors qu'il l'avait déjà dans ses rangs. Profite de ton Ballon d'Or, Vini », a lâché le consultant de CBS Sports avant la remise du trophée lundi.