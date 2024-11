OL ‍: Obran dérape sur Instagram, la sanction tombe

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Encore une fois écarté du groupe de Pierre Sage pour le déplacement de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de Lille vendredi soir, Gift Orban devrait être sanctionné par sa direction dans les jours à venir…

Débarqué à Lyon il y a pratiquement un an, soit en janvier dernier, dans le cadre d’un transfert de 14 millions d’euros en provenance de La Gantoise, Gift Orban n’a pas vraiment eu le même chemin que son coéquipier Malick Fofana. Si l’attaquant belge s’est imposé petit à petit jusqu’à devenir un titulaire cette saison, l’attaquant nigérian n’arrive pas à enchaîner les matchs… Auteur d’une entrée remarquée contre Strasbourg en août dernier, avec un doublé synonyme de remontada pour les Gones (4-3), le joueur de 22 ans n’a pas su saisir sa chance ensuite. Et ces derniers temps, Orban est plus souvent en dehors du groupe que sur le terrain. Pas dans l’effectif pour affronter Auxerre le week-end dernier (2-2), le buteur lyonnais n’avait pas hésité à féliciter Sinaly Diomandé sur Instagram, suite au but du défenseur prêté à l’AJA par l’OL.

Orban va être sanctionné par sa direction

❗️Écarté du groupe face à Lille, Gift Orban va être sanctionné après son message polémique sur Instagram.



Orban va être reçu par la direction lyonnaise. Il risque de perdre sa prime d’éthique. Son message a été mal perçu au club même s’il a présenté ses excuses dans la foulée. pic.twitter.com/YyVWLcP6lB — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 31, 2024

Un message qui n’a pas plu à tout le monde chez les Gones. Et même si Orban s’est excusé publiquement depuis, ce message polémique n’est pas vraiment digéré du côté des dirigeants. C’est donc pour le punir, une nouvelle fois cette saison, que Pierre Sage a décidé de mettre Orban hors du groupe pour le déplacement à Lille vendredi soir. Absent des terrains ce week-end, il aura le temps de préparer sa défense. Puisque selon les informations de RMC Sport, l’avant-centre va être reçu par sa direction la semaine prochaine. Lors de cette réunion de crise, Orban « risque de perdre sa prime d’éthique ». Peut-être un mal pour un bien, car cette alerte pourrait lui servir de leçon. Quoi qu’il en soit, si Orban veut retrouver du temps de jeu à Lyon, derrière Lacazette ou Mikautadze, il va devoir redoubler d’efforts et montrer à son coach Pierre Sage qu’il a des arguments à faire-valoir.