Esp ‍: En plein burn-out, Vinicius tenté par l’Arabie Saoudite

Finalement deuxième du Ballon d’Or après avoir été longtemps considéré comme le favori pour le remporter, Vinicius Jr a du mal à se remettre de cet échec. La menace d’un départ en Arabie Saoudite, évoquée cet été, refait brusquement surface.

Le Ballon d’Or a connu un ultime rebondissement quelques heures avant la cérémonie. Annoncé favori à la victoire finale depuis plusieurs semaines, Vinicius Jr a finalement été devancé par Rodri. Le Brésilien, conscient qu’il ne gagnerait pas, a finalement renoncé à se déplacer à la cérémonie à Paris. Après le sacre du milieu espagnol, Vinicius, qui a vécu un véritable coup dur, a promis d’en faire dix fois plus pour obtenir ce trophée à l’avenir. La dispersion des votes pour ses coéquipiers du Real Madrid, Jude Bellingham (troisième) et Dani Carvajal (4ème), a penché en faveur de Rodri tout comme le critère du fair-play qui ne lui a pas souri. Comme l’affirme AS, la menace d’un départ en Arabie Saoudite refait subitement surface quelques heures après une défaite qui l’a beaucoup marquée. Car Vinicius Jr était convaincu d'être le Ballon d'Or 2024, au point même d'avoir organisé une fête qu'il a annulée au dernier moment.

🚨 Saudi Arabia have put €1 BILLION on the table for Vinicius Jr. 🇸🇦🤑



€200M per year over 5 seasons. 💰



The offer is 20x more than what he earns at Real Madrid. They want to make him the face of the Saudi Pro League.



However, Madrid are confident that Vini will reject it… pic.twitter.com/RNGgMtR27w