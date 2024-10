Ballon d'Or ‍: Vinicius annule une grosse fête, écran noir sur Madrid TV

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Du côté du Real Madrid, c'est la consternation ce lundi. Le club espagnol est convaincu que Vinicius n'aura pas le Ballon d'Or et ce dernier a même annulé une fête prévue à cette occasion.

Alors que le classement du Ballon d'Or se dévoile peu à peu, Madrid a décidé qu'il fallait penser à autre chose qu'à la remise du trophée individuel le plus convoité du football mondial. C'est pour cela que la chaîne de télévision du Real Madrid a annulé à la dernière minute un programme de cinq heures qui devait couvrir en direct le sacre de Vinicius Jr à Paris. Un show qui était préparé de longue date, tant le vainqueur de la Ligue des champions était certain qu'une fois de plus c'est un de ses joueurs qui allait être couronné.

Désormais, du côté de Florentino Perez, on n'a plus aucun doute sur le fait que la star brésilienne ne sera pas titrée ce soir, et le président du Real Madrid aurait même informé Carlo Ancelotti de cette énorme désillusion pour son joueur vedette. Par solidarité, les Merengue n'ont envoyé personne à Paris, alors que Madrid devrait être désigné meilleur club du monde, tandis que Carlo Ancelotti sera élu meilleur entraîneur de l'année. Du côté de Vinicius Jr, c'est silence-radio, même si El Chiringuito a quelques informations.

Le média que l'on sait très proche du Real Madrid révèle que le joueur avait convié une cinquantaine de personnes pour fêter son Ballon d'Or, cela avec l'accord du Real Madrid. Mais en début d'après-midi, Vincius Jr a décidé de tout annuler, prévenant ses invités qu'ils pouvaient rester chez eux. Le joueur vedette est visiblement sous le choc confirme El Chringuito, qui voit dans cette décision de ne pas donner le Ballon d'Or au joueur madrilène un complot mené par l'UEFA et la FIFA. De son côté, France-Football, qui organise le vote, répète que personne ne connaît le Ballon d'Or en dehors de son directeur. On saura ce soir qui dit vrai.