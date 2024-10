Ancelotti remplacé par Xabi Alonso, Madrid accélère

Le scénario du Clasico a accéléré la réflexion de Florentino Perez concernant l'avenir de Carlo Ancelotti. Le patron du Real Madrid a déjà choisi son successeur.

Le président du Real Madrid avait la mine sombre samedi soir quand l'arbitre a mis fin au supplice madrilène face au Barça dans un Santiago-Bernabeu pétrifié par l'ampleur de la défaite (0-4). Et Florentino Perez n'est pas du genre à tergiverser lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour défendre les intérêts de son club. Ce lundi, le quotidien sportif espagnol Sport explique que dans la foulée de la défaite contre Barcelone le dirigeant madrilène a confirmé à son entourage qu'il ne souhaitait pas conserver Carlo Ancelotti après cette saison, et cela même si le technicien italien a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026. Florentino Perez pense que son entraîneur n'a pas réussi à intégrer Kylian Mbappé dans le vestiaire et que pour changer cela, il faudra le remplacer l'été prochain.

⚪️ Ancelotti: “Xabi Alonso? He can be a future Real Madrid manager without doubt”.



“He can do this job, he has all qualities to be a good manager. I like him and how he coaches his team”.



“He's one of the managers I like the most”. pic.twitter.com/Q3yLUqV4RO