Kylian Mbappé, la presse se déchaîne contre lui

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après le triomphe du Barça à Madrid (0-4), Kylian Mbappé a compris que la presse espagnole pouvait être terrible. Le joueur français se fait découper.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après le coup de sifflet final du match remporté par le FC Barcelone en terre madrilène pour que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain soit au coeur des critiques. Fred Hermel n'a pas mis longtemps à promettre l'enfer au Kid de Bondy. « Je crois qu’en Espagne ça va se déchaîner sur Mbappé… Trop d’occasions manquées! », et le journaliste de RMC avait raison. Dans l'émission Carrusel Deportivo, Tomas Roncero, directeur adjoint du quotidien sportif AS et supporter affirmé du Real Madrid a tapé du poing sur la table en évoquant la performance de Kylian Mbappé face au Barça. « On n’a pas fait venir Kylian Mbappé pour échouer comme il a échoué aujourd’hui. J’ai un message pour lui : Tu dois te réveiller et commencer à comprendre que tu es à MADRID, et Madrid ce n'est pas Paris », a lancé le journaliste espagnol. Et Tomas Roncero n'a pas été le seul à allumer Kylian Mbappé, lequel est tombé plusieurs fois dans le piège du hors-jeu.

@As_TomasRoncero sobre #ElClásico



"Yo no he traído a KYLIAN MBAPPÉ al Madrid para fallar LO QUE HA FALLADO HOY"



"O espabilas o empiezas a entender que esto es el MADRID, no es París"

Tandis que les supporters barcelonais se moquaient ouvertement de Kylian Mbappé, qui avait trop rapidement multiplié les célébrations avant que son but soit annulé suite à un hors-jeu en première période, dans Marca on met déjà le joueur français en alerte concernant sa relation avec le public très peu patient de Santiago-Bernabeu. « Le Français, l'un des attaquants les plus puissants et les plus rapides du monde, n'a pas besoin de jouer avec les limites, mais il est tombé hors-jeu encore et encore, Ancelotti était même désespéré avec les six hors-jeu signalés en première mi-temps. En seconde période, c’était mieux, mais pas bien. Son échec contre Iñaki Peña à la 64e minute a fait avorter toute tentative de retour. Et après cet échec... il est retombé dans les pièges du hors-jeu. Même si cela peut sembler mensonger, il est dans le viseur du Bernabeu, lequel ne pardonne jamais à personne. Qu'il demande à Zidane ou Cristiano... », écrit Juan Ignacio Garcia-Ochoa.

En Catalogne, Mbappé se fait humilier

Le quotidien sportif barcelonais Sport fracasse également Kylian Mbappé suite à sa prestation lors du match entre le Real Madrid et le Barça. « Kyllian Mbappé est arrivé à Madrid, soi-disant, pour gagner des titres et être décisif pour l'équipe, mais cela ne fonctionne pas. Et le Français a été ridicule pour son premier Classic au Bernabéu (...) C'était l'une de ses pires nuits dans le football professionnel (...) Sa seconde période était triste et a montré qu'il n'était pas intégré à cette équipe, quelque chose qui devient un problème pour Ancelotti », fait remarquer Luis Miguelsanz, l'un des patrons du média catalan.

Même Josep Pedrerol, le journaliste vedette d'El Chiringuito, avait du mal à trouver ses mots après la prestation désastreuse du Real Madrid, et de sa star française. « Où était Mbappé ? », s'est interrogé celui qui avait fait des heures et des heures d'émissions sur la signature de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Car en Espagne, gagner la Liga et la Ligue des champions est presque devenu la routine pour les supporters du Real Madrid, et si l'équipe de Carlo Ancelotti ne le fait pas cette saison, alors il est clair que Kylian Mbappé risque de le payer au prix fort.

Et pour mieux comprendre le poids de ce Real-Barça, toute la presse européenne évoque ce dimanche la déroute madrilène et la triste performance du joueur français. Le mot cauchemar revenant souvent pour qualifier la prestation de Kylian Mbappé, The Sun faisant un drôle de jeu de mots en titre Buzz Kyl. A Mbappé de rapidement prouver que tout cela n'est qu'un mauvais moment et qu'il va vite retrouver ses esprits et son meilleur niveau lors des grands matchs.