Esp ‍: L'impunité des réseaux sociaux c'est fini, quatre supporters arrêtés

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

La police espagnole a arrêté quatre supporters accusés d’avoir été à l’initiative d’un mouvement visant à proférer des propos discriminatoires et à connotation raciste sur les réseaux sociaux avant le derby madrilène au mois de septembre envers Vinicius.

Le football espagnol doit décidément faire face à une nouvelle vague de racisme ces derniers mois. Après l’incident raciste qui avait touché Haissem Hassan, joueur français d’Oviedo, lors de derby entre le Sporting Gijon et le Real Oviedo en septembre dernier, de nouveaux événements se sont produits lors du derby madrilène le mois dernier. Selon les informations du média ABC Football, la police espagnole a arrêté quatre supporters à l’origine d’incitation à la haine envers l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior. Les quatre hommes avaient incité les autres supporters présents au Wanda Metropolitano le lendemain à prononcer des propos racistes envers le Brésilien sur les réseaux sociaux. Une enquête avait été ouverte le 1er octobre.

Quatre supporters de l’Atlético arrêtés par la police

🔴 La Police Espagnole a 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘́ 𝟰 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗦 en raison d’incitation à la haine contre Vinicius lors du derby Atletico-Real Madrid ! 😳🚔



🗞️ @diarioas pic.twitter.com/KTqPcfDgAj — Vibes Foot (@VibesFoot) October 24, 2024

C’est La Liga elle-même qui a porté plainte après avoir dénoncé la campagne qui s’était mise en place sur les réseaux sociaux. Celle-ci était devenue virale sur X (anciennement Twitter) et avait cumulé 700 millions de vues, 7.000 messages et 56.000 interactions qui a généré une alarme sociale qui est ensuite remontée jusqu’aux oreilles du gouvernement espagnol et plus particulièrement le ministère de l’intérieur. Suite à l’enquête qui a démarré il y a trois semaines désormais, quatre hommes âgés entre 24 et 26 ans, présentant un casier judiciaire vierge, ont été arrêtés et sont considérés comme les quatre hommes voulant initier le mouvement de haine raciale envers Vinicius Junior. Ils seraient tous supporters de l’Atlético Madrid mais sans lien avec le Front Atlético, groupe de fans radical des Colchoneros qui est marqué par des actes de violence depuis sa création il y a une quarantaine d’années maintenant.