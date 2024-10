Lamine Yamal victime d'insultes racistes, Madrid va frapper

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Les supporters du Real Madrid ont forcément été frustrés par la démonstration du Barça, mais certains d'entre eux ont eu un comportement écœurant. Lamine Yamal a été la cible d'injures racistes.

Au lendemain du triomphe barcelonais à Santiago-Bernabeu, c'est une nouvelle affaire de racisme qui secoue le football espagnol. Car réseaux sociaux, relayés par différents médias sportifs, témoignent d'insultes racistes lancées à destination de Lamine Yamal lorsque ce dernier est venu célébrer son but, le troisième du Barça. Des vidéos et des enregistrements audios de cette séquence ne laissent planer aucun doute sur la nature des propos tenus à l'encontre du jeune attaquant international du FC Barcelone. De quoi forcément laisser dubitatif, Vinicius Jr, joueur du Real Madrid, étant le fer de lance de la lutte contre le racisme dans le football espagnol.

Barcelona: Insultos racistas a Lamine Yamal tras marcar en el Bernabéu: "¡Puto negro!" y "¡Puto Moro!" https://t.co/W3mhBVHC5N — Francisco Sierra (@fsierra) October 27, 2024

Pour l'instant, Javier Tebas, le patron de la Liga, n'a pas encore commenté ces injures racistes, mais il y a quelques jours, il avait confié sa peur de voir le Clasico être le théâtre de tels comportements inadmissibles et répréhensibles. « Je m'inquiète pour la Clasico, mais je m'inquiète aussi pour le reste des matchs à cause des racistes », avait confié Javier Tebas, qui hélas ne s'est pas trompé. À voir maintenant si les autorités vont se saisir du dossier afin d'identifier les coupables et les condamner. En tout cas, le Real Madrid a d'ores et déjà réagi à ce grave incident qui ternit forcément son image. « Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade. Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et intolérables, de façon à ce que les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées puissent être prises », a fait savoir le club de Florentino Perez.