Le Real donne un million d’euros aux victimes des inondations

Par Alexis Rose

Suite aux terribles inondations qui ont touché le Sud de l’Espagne au cours des derniers jours, la rencontre de Liga entre le Valence FC et le Real Madrid, qui devait initialement se jouer samedi soir, a été reportée à une date ultérieure. Une sage décision prise par la Fédération royale espagnole de football ce jeudi, alors que l’heure est encore au drame dans la région de Valence, où plus de 90 personnes sont décédées à cause des inondations. Et c’est dans l’idée de venir en aide aux personnes dans le besoin que le Real Madrid a décidé de faire un énorme don.

El Real Madrid dona un millón de euros para ayudar a las víctimas de la DANA.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2024

« La Fondation Real Madrid et la Croix-Rouge ont lancé aujourd'hui une campagne de collecte de fonds destinée à soutenir les personnes touchées par la tempête. Le Real Madrid a décidé de soutenir cette campagne avec un don d'un million d'euros pour aider les nombreuses familles qui se trouvent dans une situation critique et qui ont besoin de toute notre aide et de notre solidarité », a détaillé le club de la Maison Blanche dans un communiqué. Un joli geste de la part du club de Kylian Mbappé qui va un peu réchauffer les coeurs des Espagnols.