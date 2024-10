Avant le Clasico, Yamal s'amuse avec le Real et ses supporters

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après le large succès contre le Bayern Munich (4-1) mercredi en Ligue des Champions, Lamine Yamal n’a pas apprécié les critiques d’un influenceur pro-Real Madrid. L’ailier du FC Barcelone a répondu avec humour, lui qui espère poursuivre sur sa lancée lors du Clasico prévu samedi soir à Santiago Bernabéu.

Le FC Barcelone a tapé du poing sur la table. Revanchards après leurs déroutes face au Bayern Munich ces dernières années, les Blaugrana ont pris leur revanche de la meilleure des manières. Leur démonstration de force n’a évidemment pas échappé au Real Madrid ni à ses supporters avant le Clasico de samedi à Santiago Bernabéu. L’un d’entre eux, à savoir l’influenceur espagnol « javibridgee3 », a quand même tenté de titiller Lamine Yamal.

Yamal serein face aux critiques

« Quelqu’un a vu Lamine Yamal ? Pour moi, il est bon, mais lors des matchs contre le Bayern, tu peux penser que ce gars va marquer un but. Aujourd’hui, il ne marquera pas de but. Il a disparu », s’est moqué le fan madrilène devant ses 1,8 million d’abonnés sur TikTok. Pas de quoi vexer l’ailier du Barça qui lui a répondu avec trois émojis hilares et un appel au calme. « Détends-toi gamin », a réagi l’international espagnol, dont la réponse avait suscité plus de 350 000 likes 13 heures après sa publication. Il faut dire que le phénomène du club catalan peut se permettre d’ignorer les critiques, surtout celles qui viennent de la capitale espagnole.

I repeat, Lamine Yamal is still a 17 yr old child, WTF!!!! pic.twitter.com/B0rAIOUrlh — RJ145 (@LM10G04T) October 24, 2024

Lamine Yamal marche sur l’eau cette saison. Et même s’il n’a pas autant brillé que son coéquipier Raphinha, triple buteur mercredi, le vainqueur de l’Euro 2024 reste l’auteur d’une prestation convaincante avec une passe décisive pour le Brésilien. Le voilà prêt à défier les Merengue. « Avant ce match (contre le Bayern), on avait déjà beaucoup de confiance. On pense qu'on est la meilleure équipe au monde et je crois qu'on est en train de le démontrer. On abordera le match avec toutes nos forces et que le meilleur gagne », a annoncé le jeune talent de 17 ans.