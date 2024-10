Bellingham Ballon d'Or, un ex-parisien offre sa maison

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Vinicius Jr devrait normalement gagner le Ballon d'Or 2024 ce lundi à Paris. Néanmoins, ce sacre ne fait pas l'unanimité sur la planète football. Thomas Meunier préfère clairement que ce soit Jude Bellingham.

Depuis 15 ans, jamais une édition du Ballon d'Or n'aura été aussi indécise que cette année. La fin de l'ère Ronaldo-Messi a ouvert la voie à de nombreux prétendants. Il y a Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodri voire Dani Carvajal, seul joueur à avoir réalisé le doublé Ligue des champions-Euro en 2024. Sur le papier, le suspense est total. Mais, dans les faits, c'est bien différent. La presse espagnole a révélé que Vinicius serait sacré lundi soir à Paris. Une victoire logique tant le Brésilien a pesé dans le sacre européen du Real Madrid la saison passée. Néanmoins, sa Copa America ratée et son comportement parfois limite sur les terrains ne plaident pas en sa faveur.

Meunier vote Bellingham sans hésitation

Ces éléments négatifs font remonter la cote de ses rivaux auprès des observateurs. C'est notamment le cas de Jude Bellingham. Pourquoi l'Anglais ne pourrait-il pas gagner le Ballon d'Or ? Il a aussi contribué à la grande saison du Real Madrid, laquelle était sa première en plus chez les Merengues. Il a été souvent décisif, ce qui est non négligeable surtout pour un milieu de terrain comme lui. Enfin, il a été finaliste de l'Euro pendant que Vinicius et le Brésil sortaient sans gloire en quart de finale de la Copa America.

Un constat global approuvé par Thomas Meunier. Dans Téléfoot, le latéral belge du LOSC a clamé son envie de voir Jude Bellingham devenir Ballon d'Or. « Jude est sensationnel : je donnerais ma maison pour qu'il soit Ballon d'Or ! », a t-il même avoué dans l'émission foot de TF1. Une déclaration d'amour qui n'est pas innocente puisque Meunier a été le coéquipier de Jude Bellingham à Dortmund pendant 3 ans (2020-2023).