Tchouaméni prend une claque, le Real n'y croit plus

Décevant depuis le début de la saison, Aurélien Tchouaméni ne marque pas énormément de points au Real Madrid. Si bien que les Merengue, qui ont déboursé une grosse somme pour le faire venir, envisagent de se séparer du Français.

Du rêve au cauchemar pour Aurélien Tchouaméni ? Arrivé au Real Madrid en provenance de l’AS Monaco contre 80 millions d’euros en 2022, le milieu international français démarre sa troisième saison chez les Merengue. Néanmoins, selon les informations de Relevo, il est possible qu’il s’agisse de sa dernière dans la capitale espagnole. En effet, la direction madrilène envisage d’étudier attentivement des offres dans les prochains mois au sujet du joueur formé chez les Girondins de Bordeaux, dont le niveau a baissé ces derniers mois. Bien que défendu par Carlo Ancelotti qui a loué sa polyvalence à plusieurs reprises, ce dernier est également conscient que Tchouaméni doit faire plus, et cela malgré le départ à la retraite de Toni Kroos en fin de saison dernière. Le joueur ne sera pas bradé, et les Madrilènes ne veulent pas être perdants par rapport à la somme investie pour le faire venir de Principauté il y a deux ans.

Le Real pense à Rodri pour remplacer Tchouaméni

Sous contrat jusqu’en 2028, Aurélien Tchouaméni vit une entame de saison difficile, comme l’atteste son Clasico contre le FC Barcelone la semaine dernière où il a été remplacé après une heure de jeu par Luka Modric. Le Real Madrid croit beaucoup plus au potentiel d’Eduardo Camavinga sur le long terme. La source précise qu’en interne, le niveau actuel du joueur de 24 ans génère plus de doutes que de certitudes. En cas de départ de Tchouaméni dans les prochains mois, le Real Madrid rêve secrètement d’attirer Rodri, qui vient tout juste d’être sacré Ballon d’Or 2024. Sur le flanc toute la saison en raison d’une rupture du ligament croisé du genou subie en septembre contre Arsenal, le milieu de terrain espagnol de Manchester City sera de retour en début d'exercice 2025/2026 si sa rééducation se passe bien. L’avenir à court terme de l’ancien monégasque au sein de la Maison Blanche s’assombrit en tout cas de jour en jour.