OM ‍: « ‍L’argent est illimité ‍», McCourt humilié par le Qatar

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré de gros efforts lors du dernier mercato estival, l’OM n’a pas fait le poids face au PSG dimanche soir au Vélodrome (0-3). Un terrible constat pour Frank McCourt face à la puissance financière du Qatar.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt ne s’est pas toujours bien entouré, mais on ne peut pas reprocher à l’homme d’affaires américain d’avoir été radin. Au contraire, le natif de Boston a investi largement plus que les 500 millions d’euros promis à son arrivée. Cet été encore, Frank McCourt a signé de gros chèques pour recruter Elye Wahi et Mason Greenwood ou encore pour assumer les salaires importants de joueurs confirmés à l’instar de Geronimo Rulli, Pierre-Emile Hojbjerg ou bien sûr Adrien Rabiot. Malgré tous ces efforts, l’OM est loin de rivaliser avec le PSG comme l’a prouvé le Classique de dimanche au Vélodrome (défaite 0-3).

McCourt ne peut pas lutter contre le Qatar

La marche est trop haute face à ce Paris SG version Qatar selon Christophe Dugarry, qui estime que malgré des efforts louables et fortement appréciables, Frank McCourt ne pourra jamais rivaliser avec le club de la capitale tant que QSI sera en place. « L’OM pourra-t-il rivaliser un jour avec le PSG ? Je n’y crois pas. J’ai l’impression que Marseille est au taquet financièrement de ce qu’il peut faire. Frank McCourt a beaucoup investi, a pris beaucoup de risques en saisissant l’opportunité Rabiot. Ce fut une décision importante pour le club car l’actionnaire a pris un risque financier, bravo à lui, ça montre une certaine ambition » a détaillé Christophe Dugarry dans l'émission de Jérôme Rothen, avant de conclure.

« Mais c’est dire ce qu’il faut faire pour avoir un joueur de classe internationale dans son équipe alors que le PSG a des joueurs à 100 millions d’euros à chaque poste. Marseille ne pourra jamais faire la même chose. Le football doit avoir une décroissance, mais elle n’arrivera jamais au Paris SG où l’argent est illimité » a jugé le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Même si rivaliser avec le PSG semble impossible, Frank McCourt espère au moins que ses efforts financiers colossaux des derniers mois permettront à l’OM de retrouver la Ligue des Champions. Ce qui ferait un bien fou aux supporters marseillais… et au compte bancaire du propriétaire américain.