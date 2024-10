Esp ‍: Valence-Real Madrid officiellement reporté après les inondations

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Après les terribles inondations qui ont touché Valence ces derniers jours et qui ont déjà fait plusieurs dizaines de morts, tous les matchs du week-end prévus dans la région n'auront pas lieu. En conséquence, la rencontre comptant pour la 12ème journée de Liga initialement prévue ce samedi 2 novembre entre Valence et le Real Madrid a été reportée à une date ultérieure : «Dans ces moments difficiles, nous souhaitons transmettre nos plus sincères condoléances et notre amour aux familles et aux amis des personnes disparues et à tous ceux qui ont été affectés par la catastrophe. Le football passe au second plan», écrit le Valence CF sur ses réseaux sociaux.