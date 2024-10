Real ‍: Courtois et Rodrygo forfaits contre Barcelone

Euphorique après sa victoire renversante contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions (5-2), le Real Madrid est vite redescendu de son nuage. A quatre jours du Clasico contre le FC Barcelone, Carlo Ancelotti a appris deux mauvaises nouvelles avec les blessures de Thibaut Courtois et de Rodrygo. Les deux joueurs, touchés mardi face au BVB, sont d’ores et déjà forfaits pour le match tant attendu du championnat d’Espagne, ce samedi à 21 heures au Santiago Bernabeu.

🚨⚠️ Rodrygo has suffered an injury as tests have confirmed today, he will NOT be available for El Clásico. pic.twitter.com/9EqCR1pylT