L’OM l’a viré, il vaut maintenant plus de 70 ME

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un excellent début de saison avec la Lazio, Nuno Tavares fait le bonheur de Claudio Lotito. Le président du club italien se félicite de la bonne affaire réalisée sur le marché des transferts. De quoi donner des regrets à l’Olympique de Marseille qui s’était empressé d’éjecter le latéral gauche suite à son année en prêt dans la cité phocéenne.

Les supporters de l’Olympique de Marseille auront peut-être du mal à y croire. Mais depuis le début de la saison, Nuno Tavares fait partie des meilleurs joueurs de la Serie A. La Lazio profite pleinement de ses qualités de contre-attaquant et de sa justesse dans le dernier geste. En sept matchs de championnat disputés, le latéral gauche compte déjà sept passes décisives, dont deux contre le Genoa (3-0) dimanche dernier.

The nutmeg 😮‍💨

The shimmy 👌

The finish 🎯



Tijjani Noslin in #LazioGenoa 👏 pic.twitter.com/POlO6yz4Gr — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 28, 2024

La statistique fait évidemment de lui l’actuel meilleur passeur de la ligue italienne, loin devant l’attaquant nigérian de l’Atalanta Bergame Ademola Lookman (4). Nuno Tavares partage même la tête du classement des passeurs en Europe avec l’ailier d’Arsenal Bukayo Saka. Plus que deux offrandes supplémentaires et le Portugais égalera la performance des deux meilleurs passeurs de Serie A la saison dernière, à savoir Paulo Dybala et Rafael Leão (9). C’est dire l’incroyable efficacité du joueur de nouveau prêté par les Gunners, et ce pour la dernière fois. Dans le deal négocié cet été, la Lazio va effectivement conclure le transfert définitif de Nuno Tavares grâce à l’option d’achat obligatoire à 5 millions d’euros.

La Lazio se frotte les mains

Il s’agira d’une très belle affaire compte tenu de son niveau cette saison. Le président de la Lazio Claudio Lotito peut envisager une sacrée plus-value pour sa recrue arrachée au mercato estival. « Nous avons vaincu la forte concurrence des grands clubs pour le recruter cet été, a raconté le dirigeant au média Il Messaggero. Je ne vendrai pas Nuno Tavares, même contre 70 millions d'euros. » De quoi donner des regrets à l’Olympique de Marseille qui, après sa saison en prêt en 2022-2023, avait renvoyé Nuno Tavares à Arsenal sans la moindre hésitation. Il faut dire que le latéral gauche avait affiché certaines limites défensives après des débuts impressionnants.