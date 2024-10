Bruno Genesio trop fort, l’homme qui fait trembler l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Bruno Genesio retrouve l'OL ce vendredi, avec un match pour poursuivre la belle série des Lillois. Encore un rebond réussi pour l'ancien coach lyonnais.

Enchainer une victoire face au Real Madrid, un succès homérique à l’Atlético de Madrid et une victoire arrachée dans le derby sur le terrain de Lens, Bruno Genesio et le LOSC ont le vent en poupe actuellement. Le club nordiste a réussi sa transition ce qui n’était pas évident puisque tout le projet précédant tournait autour de Paulo Fonseca, piqué par le Milan AC cet été. Mais le technicien révélé à Lyon, le club où il a brillé en tant que joueur, a toujours su rebondir et fait l’admiration de l’un de ses suiveurs lorsqu’il était sur le banc de Rennes.

L'après Fonseca, Genesio a géré

« Il avait quitté Rennes, un club très familial, pour relever une sacrée mission à Lille, une entité imposant une pression. Il passait derrière Paulo Fonseca, ce n’était pas évident. Et ce qu’il fait est énorme, on le voit en championnat et en Ligue des champions, il impose sa patte, sa méthode », explique ainsi dans Le Progrès René Isquierdo, ancien joueur de l’OL et de Rennes et qui est resté dans le sillage de Bruno Genesio pendant son passage en Bretagne.

L’entraineur lillois le répète à profusion, son expérience à Lyon où il était protégé par Jean-Michel Aulas mais vilipendé par les supporters qui lui reprochaient finalement un CV pas assez garni pour s’asseoir sur le banc de l’OL, lui a beaucoup servi. Désormais, avec sa capacité à s’imposer dans chaque club où il va et avec ses performances d’exception en Coupe d’Europe, Bruno Genesio fait beaucoup moins rire à Lyon, où il va se rendre ce vendredi soir avec le moral gonflé à bloc.