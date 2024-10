Pas de Ballon d’Or, le Real sait comment consoler Vinicius

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Frustré de ne pas avoir gagné le Ballon d’Or en début de semaine, Vinicius a promis de mettre les bouchées doubles pour remporter ce prix à l’avenir. Son club, qui l’a soutenu dans sa démarche, est prêt à le blinder avec un nouveau contrat.

La grosse actualité dans le monde du foot depuis le début de la semaine est la remise du Ballon d’Or, dont l’identité du vainqueur a déchaîné les passions. Longtemps annoncé favori pour le graal, Vinicius Junior a finalement terminé deuxième, étant devancé par Rodri. Le joueur, tout comme la délégation du Real Madrid qui l’a soutenu suite à la déception de ne pas être jugé à sa juste valeur, ne s’est pas déplacé à Paris pour assister à la cérémonie au Théâtre du Châtelet. La déception est grande, et le principal intéressé a promis d’en faire dix fois plus dans les prochains mois pour obtenir cette récompense individuelle le plus rapidement possible. Pour tenter d’apaiser sa déception, le club madrilène espère blinder son attaquant en lui proposant un nouveau contrat selon Relevo.

Le Real Madrid prêt à prolonger Vinicius

O Real Madrid deseja ‘premiar’ Vinícius Jr. com mais uma renovação de contrato. 🚨 @MatteMoretto, @JorgeCPicon pic.twitter.com/k8iyO2n14z — Madridismo (@madridismobr_) October 31, 2024

Lié avec la Maison Blanche jusqu’en 2027, Vinicius a été la star offensive du Real Madrid l’an passé, mais il a vu la concurrence se renforcer cet été avec l’arrivée de Kylian Mbappé, libre après son départ du Paris Saint-Germain. Pour compenser la perte du Ballon d’Or et pour maintenir l’idée que le joueur, arrivé en 2018 en Espagne, est encore un joueur de premier plan pour la direction du Real, cette dernière est prête à le prolonger. Le joueur, de son côté, souhaite temporiser après avoir reçu des offres venant d’Arabie Saoudite ces derniers mois et n’est pas pressé de renouveler son bail. Florentino Pérez et le board madrilène ont déjà pris contact avec l’entourage du joueur et estiment que Vinicius, auteur d’une saison 2023/2024 tonitruante marquée par un nouveau sacre en Ligue des Champions et un but en finale contre Dortmund, mérite une nouvelle récompense contractuelle.