OM ‍: De Zerbi a hurlé, ces deux joueurs ont pris cher 

Par Hadrien Rivayrand

Roberto De Zerbi a très mal vécu la débâcle de son OM face au PSG dimanche soir au Stade Vélodrome. L'Italien n'a pas été tendre avec certains joueurs de son vestiaire après le Classique.

L'OM est tombé de haut ce dimanche soir face au PSG. Les attentes étaient énormes à Marseille pour voir le club de la capitale perdre au Stade Vélodrome. Mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour les hommes de Roberto De Zerbi. Si le Paris Saint-Germain a maitrisé son sujet, l'expulsion d'Amine Harit et le but contre-son-camp lunaire de Leonardo Balerdi ont porté préjudice aux Phocéens. Outre ces deux joueurs cités qui sont passés à côté de leur match, deux autres joueurs de l'OM ont plus qu'agacé Roberto De Zerbi. Et l'ancien entraineur de Brighton ne s'est pas fait prier pour les remettre en place dans le vestiaire marseillais.

De Zerbi n'a pas du tout aimé le comportement de certains Marseillais

Ces dernières heures, L'Equipe annonce en effet que Roberto De Zerbi s'en est pris à Mason Greenwood et Luis Henrique après le Classique perdu face au PSG. L'Italien avait réclamé une grande vigilance les jours précédents la venue des Parisiens, insistant sur le fait de bloquer les montées de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Chose que ni Greenwood, ni Henrique n'ont réussi à faire. Lors de la prochaine rencontre face au FC Nantes dimanche soir en Ligue 1, il sera intéressant de voir si les deux joueurs de l'Olympique de Marseille seront sanctionnés ou non. Pour rappel, après sa prestation face au PSG, Mason Greenwood a reçu la note d'1/10 dans L'Equipe. De Zerbi n'avait pas caché en conférence de presse n'avoir pas aimé l'attitude de l'Anglais. Si les débuts de l'OM en Ligue 1 version De Zerbi étaient pleins de promesses, le vent a tourné.