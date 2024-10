L1 ‍: Le derby du Nord n'est pas fini, ce jeune Lillois se fait calmer

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Une semaine après le derby du Nord remporté par le LOSC à Bollaert, Brice Samba est revenu sur le comportement du gardien adverse, Lucas Chevalier, qui a chambré les supporters lensois après les buts inscrits dans le temps additionnel.

Samedi dernier, le LOSC a infligé deux coups de poignard dans le derby du Nord à Bollaert face au RC Lens (0-2). Longtemps équilibré et indécis, ce choc a basculé dans le temps additionnel avec deux buts lillois inscrits par Jonathan David et Mohamed Bayo. Suite à ces réalisations, le gardien de Lille, Lucas Chevalier, en a profité pour chambrer les supporters adverses présents en tribunes. Un comportement qui n’a pas plu à ces derniers. Une semaine après, et à quarante-huit heures de défier le Paris Saint-Germain, Brice Samba a tenu à apaiser les tensions mais a affirmé avoir parlé avec son jeune collègue, auteur d’un excellent début de saison.

Samba et Chevalier ont parlé après Lens-Lille

🗣️ "Ce sont des attitudes à éviter, mais il a bientôt 23 ans et apprend encore. Je pense qu'il ne refera plus jamais ça"



Brice Samba, qui a discuté avec Lucas Chevalier, juge les célébrations de ce dernier après le derby du Nord 👇https://t.co/wZmoShk3EL — Le11lillois (@le11lillois) October 31, 2024

En conférence de presse, le capitaine des Sang et Or et également international français est revenu sur le chambrage de Chevalier à Bollaert : «J'ai été jeune aussi et j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. J'ai 30 ans, un peu plus d'expérience et de vécu. J'ai parlé avec lui, ça restera entre lui et moi. Il sait très bien que ce sont des choses à ne pas faire, surtout dans ce type de match-là, avec une telle tension... C'est des attitudes à éviter, mais comme il a 23 ans, il apprend», a réagi l’ancien portier de l’OM, Caen ou encore Nottingham Forest selon des propos recueillis par RMC Sport. De quoi définitivement enterrer la hache de guerre après le derby ? Samba est quant à lui passé à autre chose. Le RC Lens va tenter de ramener un résultat du Parc des Princes pour se racheter d’avoir déçu ses supporters lors du derby tant attendu.