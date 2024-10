Esp ‍: Le Real Madrid veut acheter le Ballon d'Or

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Un an après avoir perdu Toni Kroos, le Real Madrid se mettra sans doute en quête d’un milieu de terrain l’été prochain. Le profil de Rodri était idéal pour le club merengue, mais le feuilleton du Ballon d’Or complique les choses.

Un an après Karim Benzema, le Real Madrid a perdu un nouveau taulier de son effectif l’été dernier avec le départ à la retraite de Toni Kroos. Véritable maître à jouer du club merengue, l’international allemand a décidé de raccrocher les crampons après l’Euro 2024, un immense coup dur pour le champion d’Espagne. Malgré ce départ très préjudiciable, le Real a fait le choix de ne pas recruter au milieu de terrain l’été dernier. Un choix audacieux que Carlo Ancelotti est en train de payer. C’est ainsi que selon les informations du site Madrid-Barcelona.com, spécialisé dans l’actualité des deux géants d’Espagne, le club de la Casa Blanca avait l’intention de réparer son erreur l’été prochain en recrutant un nouveau taulier au milieu de terrain.

Le Real voulait Rodri... le Ballon d'Or change tout

Rodri remporte le Ballon d'Or 2024, Madrid crie au scandale ! https://t.co/aDUzlJJWsL — Foot01.com (@Foot01_com) October 28, 2024

Le nom d’un joueur revenait avec vigueur lors des discussions entre les dirigeants madrilènes… celui de Rodri. Malgré sa grave blessure au genou, le joueur de Manchester City était perçu comme le renfort idéal par l’état-major de la Casa Blanca, à tel point qu’une offre était en préparation pour tenter de recruter le vainqueur de l’Euro avec l’Espagne. L’épisode du Ballon d’Or, avec la victoire de Rodri au nez et à la barbe d’un Vinicius très déçu risque néanmoins de compliquer les choses selon le média spécialisé, qui indique que désormais, la tendance n’est plus du tout à une possible signature de Rodri au Real Madrid.

Les supporters du club merengue peuvent s’en mordre les doigts et regretteront sans doute que Florentino Pérez ne soit pas passé à l’action dès l’été dernier pour recruter celui qui allait devenir Ballon d’Or quelques mois plus tard. Car pour le coup, le départ de Toni Kroos aurait été magnifiquement compensé.