Humilié par le Barça, Lionel Messi répond enfin ‍!

Par Guillaume Conte

Lionel Messi arrive en pré-retraite à l'Inter Miami ce week-end, c'est du moins ce qu'a assuré son ancien club du FC Barcelone pour expliquer son refus de revenir. L'Argentin n'est pas d'accord.

En fin de contrat au Paris SG, Lionel Messi a pris la décision de rejoindre l’Inter Miami, dans le championnat nord-américain. Une décision qui a pu surprendre car le récent champion du monde a bien évidemment encore le niveau pour être compétitif en Europe. Financièrement, il a refusé une offre incroyable venue d’Al-Hilal, et l’idée d’un retour au FC Barcelone a été rapidement écartée. Toujours en mauvais terme avec Joan Laporta depuis son départ forcé en 2021, Lionel Messi avait pris une salve gratuite de la part du président catalan. « Messi voulait revenir au Barça. Il a eu une période très difficile à Paris. Son père m'a dit qu'il ne voulait pas avoir cette pression. Nous culés le respectons. Bonne chance à Miami. Le Barça sera toujours sa maison », a livré Joan Laporta le mois dernier, histoire de faire comprendre qu’il ne pouvait rien faire face à l’envie du septuple Ballon d’Or de vivre un championnat beaucoup moins compétitif et exigeant.

Messi assure être toujours motivé

De quoi faire grincer des dents aux Etats-Unis, où même si le niveau n’est pas similaire à celui en Europe, personne n’a envie de passer pour un championnat de pré-retraités. Résultat, dans l’une de ses premières prises de parole alors qu’il vient de poser le pied en Floride et se prépare à être présenté aux supporters de l’Inter ce dimanche, Lionel Messi a tenu à rassurer tout le monde, expliquant qu’il allait tout donner. Sa franchise, dernière de sa conférence et qui va recevoir l’une des meilleures équipes de la Ligue dimanche (St Louis), en aura bien besoin.

« Ma mentalité et mon état d’esprit ne vont pas changer, et je vais tenter de tout donner pour mon nouveau, j’ai envie de continuer au plus haut niveau. Nous sommes heureux avec la décision que nous avons prise. Je me prépare, et je suis impatient de relever ce nouveau challenge, ce nouveau changement dans ma vie », a-t-il livré à la télévision publique argentine, histoire de rappeler qu’il comptait bien ne pas se considérer en vacances à Miami, même s’il s’agit de son lieu préféré pour se reposer ces dernières années.