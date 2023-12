Le Barça pourra virer Lewandowski, c’est dans son contrat

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Moins en vue avec le FC Barcelone cette saison, Robert Lewandowski garde pour le moment la confiance de son entraîneur Xavi. Mais l’attaquant polonais a tout intérêt à se reprendre dans les prochains mois, son contrat permettant à la direction de le pousser vers la sortie facilement en 2025.

Pour s’offrir les services de Robert Lewandowski à l’été 2022, le FC Barcelone avait dû se montrer convaincant. Certes, l’ancien joueur du Bayern Munich avait affiché sa détermination à rejoindre le club catalan. Il n’empêche que le Polonais n’était pas prêt à tous les sacrifices pour autant. Malgré ses difficultés avec le fair-play financier de la Liga, le Barça lui avait promis un salaire total net de 52 millions d’euros sur ses quatre ans de contrat.

Une clause de résiliation ajoutée

Le risque est important pour le champion d’Espagne en titre. C’est pourquoi Joan Laporta avait pris soin d’assurer ses arrières en cas de fiasco. Sur ses trois premières années à Barcelone, Robert Lewandowski verra ses revenus augmenter progressivement. Son salaire annuel brut commençait à 20 millions d’euros, avant de passer à 26 millions d’euros la deuxième année, puis 32 millions d’euros la troisième.

En revanche, la somme descendra à 26 millions d’euros la quatrième année, du moins si l’avant-centre est toujours dans l’effectif, précise Sport. Ce n’est pas garanti puisque le président du Barça a inclus une clause selon laquelle le club pourra rompre le bail du joueur si ce dernier n’a pas disputé 55% des matchs (comme titulaire, ou au moins 45 minutes disputées) pendant sa troisième saison (2024-2025). Compte tenu de ses performances en baisse, le Blaugrana ferait mieux de se méfier. Mais pour le moment, l’entraîneur Xavi lui accorde toujours sa confiance.

« C'est comme une machine. Il ne s'arrête pas de travailler, il a confiance et il veut progresser chaque jour. C'est comme un robot, il s'entraîne encore et encore. C'est notre meilleur joueur en pointe. Il marquera. Il faut lui donner plus de ballons et le chercher davantage. Les attaquants fonctionnent par périodes, mais il a marqué deux buts il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on le trouve davantage et que l'on soit plus efficaces », a réagi le coach espagnol ce samedi, à la veille du choc face à l’Atlético Madrid.