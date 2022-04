Gerard Piqué pris dans un scandale à 24 millions d'euros en Arabie Saoudite

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le défenseur espagnol du FC Barcelone fait la Une en ce lundi de Pâques, mais ce n'est pas pour une raison sportive. Gerard Piqué et le président de la Fédération espagnole de football auraient pris une grosse enveloppe en Arabie Saoudite.

Le très sérieux quotidien El Confidencial a obtenu des documents et des enregistrements sonores de conversations entre Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football, et Gerard Piqué, le joueur du Barça, lesquels évoquent un accord secret afin de faire jouer la SuperCoupe d’Espagne en Arabie Saoudite. Quel rapport entre le défenseur et cette compétition ? C’est la société Kosmos, gérée par le compagnon de Sakhira, qui a noué l’accord entre la fédération espagnole et l’Arabie Saoudite, qui accueille depuis 2020, joué sous forme de Final 4. Et le média espagnol révèle que pour ce rôle, Gerard Piqué a touché une commission de 24 millions d’euros, soit 4 millions d’euros pour les six éditions de cette SuperCoupe. De son côté, Luis Rubiales a mis la pression sur les autorités saoudiennes pour que cette opération se fasse en toute confidentialité. Et si le patron de la fédé espagnole a souhaité que ce deal soit secret, El Confidencial révèle que deux clauses prévoyaient que si Riyad ne versait pas cette commission, alors la compétition qui oppose chaque année les deux premiers de la dernière Liga et les deux finalistes de la dernière Coupe du Roi ne serait plus organisée en Arabie Saoudite. Une façon comme une autre de contraindre les dirigeants saoudiens à ne pas oublier de payer cette commission.