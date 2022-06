Gérard Piqué, après Shakira, c’est le Barça qui le largue

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Défenseur emblématique du FC Barcelone, Gérard Piqué a reçu une énorme soufflante de la part de son entraineur et ancien coéquipier, Xavi.

La presse espagnole, et notamment les journaux catalans, sont unanimes ce mardi. Cela a soufflé fort au sein de la maison blaugrana à propos d’un des derniers vestiges du grand Barça. Le quotidien Sport annonce ainsi que Xavi, l’entraineur revenu dans son club de coeur ces derniers mois, a eu un entretien avec Gérard Piqué. Et l’ancien maestro de la Roja y est allé franchement pour faire passer son message. Tout d’abord, le défenseur central ne fait pas partie des plans de son entraineur pour un poste de titulaire la saison prochaine. Le niveau de jeu n’est pas suffisant à ses yeux, et surtout le football ne semble plus être une priorité pour l’international espagnol.

Ses nombreuses sollicitations pour son entreprise, où il aime être sur le devant de la scène, ainsi que sa vie personnelle agitée avec sa séparation avec la pop-star colombienne Shakira, ont rythmé ces derniers mois plus que ses performances sur le terrain. Xavi a donc expliqué à Piqué que la meilleure solution était de quitter le club catalan cet été. Mais cela s’annonce très compliqué.

Piqué doit stopper son business ou partir !

Tout d’abord car le Barça doit beaucoup d’argent à son joueur, qui a accepté des sacrifices financiers pendant la crise du Covid, qui devront tout de même être payés à la fin de son contrat. Cela représente tout de même environ 40 millions d’euros. Et surtout, le joueur se plait au Barça et souhaite rester, même s’il n’est pas titulaire. Il a promis de faire désormais profil bas, et Xavi lui a demandé de ne pas perturber le vestiaire et surtout d’abandonner ses obligations en dehors du football.

Le FC Barcelone le paye en effet pour être footballeur à temps plein, et les déplacements ainsi que les réunions ou les passages devant les médias pour parler de ses sociétés n’aident pas à être à 100 % focus sur le football. Mais pour le moment, Gérard Piqué n’a en tout cas aucune intention de partir du club culé. Il reste toutefois un dernier espoir pour Xavi, qui espère convaincre ses dirigeants de faire signer Jules Koundé du FC Séville. L’international français pousserait alors Piqué loin dans la hiérarchie. Au point de le faire partir ?