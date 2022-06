Gérard Piqué grillé par Shakira, le carton rouge est immédiat

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La chanteuse Shakira et le défenseur barcelonais Gérard Piqué, qui formaient l’un des couples les plus glamour de ces dix dernières années, ont mis un terme à leur relation.

Coup de tonnerre dans le monde du people. Le défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué, n’est plus en couple avec la célèbre chanteuse Shakira. Et pour cause, à en croire les informations du journal El Périodico, l’infidélité de Gérard Piqué a précipité la séparation du couple. Shakira aurait surpris le défenseur du FC Barcelone avec une autre femme. Sous le choc, la Colombienne a immédiatement pris la décision de quitter Gérard Piqué. « La chanteuse l’a surpris avec une autre et ils vont se séparer. Piqué et Shakira traversaient depuis plusieurs mois une crise sentimentale » explique le média, pour qui cette séparation n’est donc pas une surprise. Gérard Piqué et Shakira, qui ont plusieurs enfants ensemble, ne vivent désormais plus sous le même toit.

Gérard Piqué a trompé Shakira

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shakira (@shakira)

La presse people espagnole dévoile par ailleurs que Gérard Piqué ne serait pas traumatisé par sa nouvelle vie de célibataire. Au contraire, le défenseur du FC Barcelone en profite pleinement en multipliant les sorties nocturnes, dont certaines avec d’autres joueurs du club catalan à l’instar du jeune Riqui Puig. En dépit de douze ans de vie commune, Shakira et Gérard Piqué ne s’étaient pas mariés. Au sujet de cet engagement ultime, la chanteuse colombienne avait d’ailleurs exprimé ses doutes il y a quelques mois. « Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu’il me voit comme ‘LA femme’, je préfère qu’il me considère comme une petite amie… Vous voyez ? Je veux qu’il reste alerte, je veux qu’il pense que tout est possible selon son comportement » avait-elle expliqué. Cette fois, le comportement de Gérard Piqué a précipité le couple vers une séparation qui semble définitive.