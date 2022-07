Frustré au mercato, le Barça se venge sur deux joueurs

Le FC Barcelone, frustré par les négociations pour Robert Lewandowski ou le départ d'Ousmane Dembélé, va se venger avec deux annonces officielles.

Nous sommes le 1er juillet, et les joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison 2021-2022 sont désormais totalement libres. Si de nombreux joueurs ont déjà trouvé leur point de chute ou prolonger dans leur club, comme Kylian Mbappé au PSG, beaucoup d’officialisations vont avoir lieu dans les prochains jours. Le FC Barcelone va en profiter pour annoncer deux recrues d’ampleur en ce début de mercato. Alors que le club catalan a toutes les peines du monde à boucler des arrivées payantes comme celle de Robert Lewandowski, qu’il est aussi en grande difficulté pour conserver Ousmane Dembélé qui désormais ne lui appartient plus, deux annonces vont réchauffer le coeur des supporters blaugrana.

Both Franck Kessié and Andreas Christensen have all paperworks signed with Barcelona, contract are ready - Barça told them and agents weeks ago that there will be no issue. ✅🔵🔴 #FCB



Just a matter of time for the official statements.