Fils de Zizou, c’est un cauchemar raconte Enzo Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, Enzo Zidane n’a pas connu la trajectoire espérée.

Le milieu offensif de 23 ans a déjà connu trois autres clubs en l’espace de quelques mois. Après le Deportivo Alavés et le FC Lausanne-Sport, le Français vient d’atterrir en prêt au Rayo Majadahonda, promu en deuxième division espagnole. Autant dire qu’il ne s’agit pas d’une progression… Pourtant, Enzo Zidane assure qu’il ne regrette pas ce début de carrière mouvementé.

« C'est une année où j'ai énormément appris. J'ai quitté mon chez moi, le Real Madrid, j'ai rencontré cinq entraîneurs et autant de vision du football. J'ai beaucoup grandi sur le plan personnel même si c'était difficile car j'espérais jouer davantage », a confié à Marca le fils de Zinédine Zidane, qui vit mal la notoriété de son père au palmarès énorme en tant que joueur et entraîneur.

« Les gens te comparent, te critiquent... »

« La pression, je l'ai depuis que je suis petit et ce sera toujours comme ça, ça ne va pas changer, mais j'essaie d'en faire abstraction et de me concentrer pour être le meilleur Enzo possible, a-t-il raconté. Les gens te comparent, te critiquent, veulent plus de toi, disent que tu es ici parce que tu es le fils de quelqu'un… D'autres vous critiqueront pour d'autres choses, mais j'essaie de ne pas penser ça. Le plus important c’est que ma famille soit fière de moi. Je pense seulement à grandir comme Enzo et rien d'autre. » Zidane, un nom pas si facile à porter.