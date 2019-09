Esp : Zidane viré par Madrid, Mourinho cible numéro 1 ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Annoncé un peu partout cet été, José Mourinho pointe toujours à Pole Emploi, aucun club ne s'étant pour l'instant offert les services de l'entraîneur limogé l'hiver dernier par Manchester United. Même si dimanche son nom est revenu du côté de Lyon, ce qui ressemble un peu à un running gag, le Special One semble surtout savoir ce qu'il veut. Car le Times l'affirme haut et fort, José Mourinho patiente tranquillement afin de revenir sur le banc du Real Madrid, le coach portugais étant persuadé que Zinedine Zidane ne fera pas long feu. Pour avoir cette certitude, José Mourinho a eu des contacts récents avec Florentino Perez, le président des Merengue, lequel l'aurait prévenu qu'il était numéro 1 sur la liste des successeurs de Zizou si ce dernier devait partir avant la fin de la saison...et même de l'année.

Le quotidien anglais affirme que Florentino Perez n'est plus convaincu que le retour de l'entraîneur français en mars dernier était une bonne idée, et le début de saison mitigé du Real Madrid l'incite à réfléchir sur la suite des événements. Pour l'instant, le duo Zidane-Perez fait encore bonne figure face aux médias, mais après la défaite à Paris, et des prestations pas vraiment à la hauteur en Liga, l'idée d'un changement express est dans l'air. De quoi motiver José Mourinho.