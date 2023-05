Esp : Vinicius va trop loin au Real, l'Espagne excédée

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Vinicius Junior a encore produit un match de qualité pour permettre au Real Madrid de gagner la coupe du Roi. Toutefois, certaines de ses attitudes contre Osasuna n'ont pas manqué de faire polémique une fois encore.

Comme tous les artistes, dans tous les domaines, Vinicius Junior sait être aussi brillant que controversé. L'ailier brésilien a été l'un des artisans du succès du Real Madrid en finale de la coupe d'Espagne. Contre Osasuna, ses accélérations ont fait des ravages. Cela lui a permis d'être décisif sur les deux buts de Rodrygo. Il lui a offert le premier sur un plateau et il a décanté l'action amenant le second, crucial dans le succès merengue. Mais, sa soirée fut loin d'être parfaite. Comme souvent cette saison, son comportement a divisé irritant ses adversaires comme les observateurs espagnols.

Vinicius a agacé ses adversaires et ses coéquipiers

Tout d'abord, comme souligné par Marca et de nombreux médias espagnols, Vinicius n'est pas allé saluer les arbitres avant le coup d'envoi comme cela est de coutume. « Étourderie ou acte volontaire ? », questionne le quotidien pourtant pro-madrilène. Ensuite, il a été auteur de provocations répétées sur la pelouse et a été impliqué dans plusieurs altercations avec des joueurs d'Osasuna. La plus notable est intervenue dans le couloir des vestiaires, à la mi-temps, avec l'attaquant argentin Chimy Avila. Des joueurs des deux formations ont du les séparer.

Vinicius Jr walking away from the refs, and not greeting them. @relevo pic.twitter.com/xKqtuoeh5r — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 6, 2023

Le quotidien catalan Sport a bien résumé le cas du joueur brésilien. « Le footballeur brésilien a encore montré sa meilleure version en tant qu’ailier, et sa pire version en tant que professionnel », est-il écrit dans ses colonnes. Souvent soutenu par ses coéquipiers dans ses nombreuses polémiques, Vinicius a essuyé les critiques de Dani Carvajal après le match. « Vinicius doit éviter les provocations et corriger ça. Il doit se consacrer au jeu, c’est ce qu’il fait de mieux », a lâché l'Espagnol devant la presse. Désormais candidat crédible pour jouer le Ballon d'Or dans les prochaines années, Vinicius Junior doit améliorer son comportement sous peine d'agacer le monde du football et de perdre ses chances dans la course au prestigieux prix individuel. Il serait vraiment dommage qu'un tel artiste ne bénéficie pas de la reconnaissance méritée du public et de ses pairs.