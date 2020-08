Esp : Piqué prêt à quitter le Barça après cette « honte »

Dans : Liga.

Gérard Piqué (FC Barcelone au micro de l'UEFA après avoir perdu 8-2 face au Bayern Munich) : « Un match horrible, c’est un sentiment désastreux, on a touché le fond. Nous avons honte, c’est le mot. Vous ne pouvez pas jouer comme cela, ce n'est pas la première, la deuxième ou la troisième fois que cela arrive et que nous ne sommes pas au niveau. C'est très difficile. Tout le monde a besoin de réfléchir. Le club a besoin de faire des changements, je ne parle ni du coach ni des joueurs, je ne veux désigner personne. Je pense que le club a vraiment besoin de changements. Personne n'est essentiel. Je suis le premier à proposer de partir si cela aide le club. Nous avons touché le fond. Je pense que nous devons tous regarder et réfléchir en interne sur ce qui est le mieux pour le club, pour le Barça, c’est ce qui est important. »