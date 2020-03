Esp : Nabil Fekir pour 100ME, le Real Madrid prêt à craquer ?

Dans : Liga.

Transféré l'été dernier de l'Olympique Lyonnais au Betis Séville, Nabil Fekir impressionne toute la Liga. Et la presse espagnole en fait un renfort possible pour le Real Madrid.

Un an après avoir failli signer à Liverpool, Nabil Fekir s’était engagé l’été dernier au Betis Séville, ce qui n’avait pas manqué de faire cracher leur fiel à certains consultants et aux juges des réseaux sociaux. Le champion du monde tricolore de l’Olympique Lyonnais était accusé d’avoir fait un choix par défaut en rejoignant le club de Liga, d’autant plus que son frère avait aussi suivi le même chemin. Mais quelques mois plus tard, il s’avère que Nabil Fekir a réussi son pari et que du côté de Séville on se frotte les mains d’avoir fait signer le milieu offensif de 26 ans pour près de 30ME.

Ce lundi, au lendemain de la victoire du Betis face au Real Madrid, Mundo Deportivo affirme même que les prestations de l’ancien lyonnais ont tapé dans l’œil de Florentino Perez et de Zinedine Zidane. Et même si Nabil Fekir a désormais une option d’achat fixée à 100ME, les Merengue seraient prêts à passer à l’action l’été prochain. Ce transfert serait évidemment une énorme nouvelle pour Nabil Fekir, mais également pour Jean-Michel Aulas, puisque l’OL touchera 20% sur la plus-value réalisée par Séville. On est évidemment bien loin d’une signature de Nabil Fekir au Real Madrid, mais le quotidien sportif espagnol affirme que ce dossier sera « l’un des plus puissants du prochain marché des transferts » et que de nombreux gros clubs européens viennent très régulièrement superviser Nabil Fekir. Pour réduire l’addition, le Real Madrid a notamment un joueur comme Dani Ceballos à mettre dans le deal, et ce n’est pas le seul. Autrement dit, la carrière du milieu français est loin d'avoir tourné au fiasco.