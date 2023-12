Esp ‍: Alerte rouge, Xavi sur la sellette au Barça ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Battu par Antwerp trois jours après sa défaite contre Girone en Liga, le FC Barcelone traverse une sale période qui fragilise son entraîneur Xavi.

Le contrat est rempli pour le FC Barcelone en Ligue des Champions puisque le club catalan a atteint son objectif, à savoir la première place de son groupe devant le FC Porto. Les dernières prestations de l’équipe de Xavi poussent néanmoins au pessimisme sur la suite de la saison du Barça. Giflé par Girone 4-2 ce week-end en Liga, le champion d’Espagne en titre s’est incliné mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de la modeste équipe d’Antwerp.

Xavi réellement menacé au FC Barcelone

Distancé en Liga avec sept points de retard sur le leader Girone et cinq points de retard sur le dauphin madrilène, Barcelone traverse une période difficile qui pourrait coûter cher à Xavi. Dans son édition du jour, le journal AS indique que Xavi est « dans une position de faiblesse » qui va l’obliger à rapidement obtenir des résultats positifs, sans quoi la pression va devenir intenable pour l’ancien capitaine du club catalan. « Xavi arrive dans le sprint final de l’année 2023 dans une situation de pression maximale » écrit le journal, qui poursuit en affirmant que Xavi n’a la confiance d’aucun des six membres de la commission sportive du club, constituée de Joan Laporta, Deco, Rafael Yuste, Joan Soler, Enric Masip et Bojan.

Si du côté des joueurs, on semble toujours à fond derrière Xavi à l’instar de Sergi Roberto ou encore de Ferran Torres, qui ont manifesté leur soutien à l’égard de leur entraîneur, le son de cloche est totalement différent au sein de la direction sportive. « Nous ne sommes d’accord sur rien » a d’ailleurs reconnu le directeur sportif Deco au micro de la Movistar en marge du match de Ligue des Champions de mercredi soir. Les heures de Xavi semblent donc comptées, à moins que l’entraîneur du Barça parvienne à sauver sa peau avec deux victoires contre Valence puis Almeria en Liga avant Noël. Deux victoires qui semblent aujourd’hui impératives, sans quoi le Barça pourrait prendre la violente décision de virer son entraîneur à mi-saison.