Esp : Loin du Real Madrid, Cristiano Ronaldo va pleurer

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur de la Juventus Turin, après son transfert en provenance du Real Madrid.

Neuf ans après son arrivée au Real Madrid, l’international portugais va donc rejoindre l’Italie. Une erreur ? Les avis diffèrent selon les spécialistes. Mais selon l’ancien attaquant madrilène Jorge Valdano, il est certain que CR7 commet une grosse boulette en quittant le champion d’Europe en titre cet été pour rallier la Vieille Dame. Il risque de le payer très cher pour la fin de sa carrière.

« Quitter le Real Madrid n’est pas une décision intelligente et Cristiano Ronaldo est une personne intelligente. S’il quitte le Real Madrid, il perdra beaucoup plus que le Real » a prévenu l’ancien directeur sportif du Real Madrid au micro d’Onda Cero. Reste que la décision de l’attaquant de 33 ans semble entérinée. Désormais, le Real Madrid va devoir s’atteler à le remplacer du mieux possible. Ces dernières heures, les noms de Neymar, Mbappé ou encore Eden Hazard circulaient du côté du club merengue. Bon courage.