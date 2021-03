Esp : Le titre est toujours en vue pour Zidane

Dans : Liga.

Zinedine Zidane, entraineur du Real Madrid, après le match nul 1-1 face à l’Atlético Madrid : « Ils dominent la première période, nous la deuxième. Je crois que le nul est plus ou moins mérité. Le plus important pour nous, c'était de faire une bonne deuxième période, parce que la première n'a pas été très bonne, pour changer le cours du match. Et on l'a fait. C'est un point, on va continuer à lutter (pour le titre) jusqu'au bout. C'est notre objectif, continuer. Il reste encore beaucoup de matches en Liga, beaucoup de points en jeu. On peut toujours changer les choses. On est en train de faire les choses comme il faut, on sait aussi que l'on peut corriger certaines choses, et c'est ce que l'on va faire »